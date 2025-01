Tweede Kamer volgens Velema aan zet na inspectierapport Ter Apel

Binnenland

De Tweede Kamer is aan zet om de omstandigheden in Ter Apel te verbeteren, zegt burgemeester Jaap Velema. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft opnieuw vastgesteld dat asielzoekers, COA-medewerkers en omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel lijden onder de slechte en onveilige omstandigheden daar. Velema ziet in het laatste rapport een oproep aan minister Marjolein Faber om structurele maatregelen te nemen om de situatie in zijn gemeente Westerwolde te verbeteren. „Daar is ze ook door mij verschillende momenten op aangesproken, maar ik zie nog geen resultaten en inspanningen.”