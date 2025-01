Zes maanden cel voor racistische projecties op Erasmusbrug

De twee zijn ook schuldig bevonden aan soortgelijke projecties op het stadhuis van Eindhoven, in februari 2023. De rechtbank achtte eveneens bewezen dat verdachte John A. (26), afkomstig uit Zwijndrecht, enkele weken eerder racistische leuzen op het stadhuis van Alkmaar projecteerde.

De opgelegde straffen zijn conform de eis van de officier van justitie.

Volgens de rechtbank hebben A. en medeverdachte Daniil S. (36) uit Landgraaf zich met hun acties schuldig gemaakt aan groepsbelediging, aanzetten tot discriminatie en haatzaaien. Dat hun daden zouden vallen onder de vrijheid van meningsuiting, zoals hun advocaten onder meer hebben betoogd, bestrijdt de rechtbank. „De vrijheid van meningsuiting gaat ver, maar stuit op een grens”, aldus de rechter.

Op de Erasmusbrug werden teksten geprojecteerd als ‘White lives matter’ en de zogenoemde ‘14 Words’ van David Lane, een Amerikaanse neo-nazi (‘We moeten het voortbestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen veiligstellen’). De rechtbank wees erop dat de teksten live op televisie te zien waren; een vuurwerkshow bij de brug werd wegens harde wind afgelast, maar de uitzending van het aftelmoment ging wel door. „De verdachten hebben iets wat een feestelijk landelijk samenzijn had moeten zijn gegijzeld met een expliciete boodschap van onverdraagzaamheid”, aldus de rechtbank. „De wijze waarop dit is gedaan, kan als extra intimiderend worden ervaren.”

A. en S. hebben in het vooronderzoek geen verklaring afgelegd en bleven op 17 december weg van hun eigen proces, ondanks eerder gedane beloften dat zij in de rechtszaal iets zouden gaan zeggen. De rechtbank heeft die zwijgzaamheid meegewogen in het nadeel van de verdachten en constateert dat zij „geen afstand hebben gedaan van racistisch of extreemrechts gedachtegoed”. Ook bij de uitspraak woensdag waren de mannen niet aanwezig.