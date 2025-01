Hulporganisaties gefrustreerd over Ter Apel na nieuwste rapport

Het tekort aan geschikte opvangplekken voor asielzoekers „is al jaren nijpend en zorgt voor onmenselijke situaties voor mensen op de vlucht”, ziet het Rode Kruis. De spreidingswet, die opvangplekken beter over gemeenten moet verdelen, kan voor een oplossing zorgen, vindt de organisatie. Asielminister Marjolein Faber (PVV) is juist van plan de wet te schrappen.

„De verontrustende bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid komen overeen met waar wij, en anderen, al heel lang op wijzen”, stelt ook VluchtelingenWerk. Als de minister de spreidingswet daadwerkelijk terugtrekt zullen de problemen alleen maar verergeren, aldus de organisatie.

In het centrum moeten vaak te veel mensen overnachten, ziet de inspectie. Dit leidt tot onveilige situaties. Ook moeten asielzoekers soms maanden in Ter Apel wonen, terwijl het centrum is ingericht op een kort verblijf. In het centrum zijn „nauwelijks activiteiten voor volwassenen en kinderen, is geen formeel onderwijs en is gebrek aan rust en privacy”. De inspectie noemde de situatie eerder al eens „onhoudbaar en onveilig” en roept Faber op de situatie te verbeteren. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere malen gewaarschuwd over de slechte omstandigheden in Ter Apel.

Hoewel de conclusies van de rapporten „telkens hetzelfde” zijn, denkt het Rode Kruis toch dat het zinvol is als de inspecties zich over Ter Apel blijven buigen. Wel moet er „echt iets worden gedaan met de aanbevelingen”. Ook volgens VluchtelingenWerk is het „belangrijk dat de situatie nauwlettend wordt gemonitord door de inspectie”.