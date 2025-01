Twintig ziekmeldingen AH na eten bessen, schadeclaim ingediend

Hoeveel geld de klant eist, weet de woordvoerster niet. „Alle meldingen die we krijgen, nemen we met de grootste zorg in behandeling.” De supermarktketen adviseert mensen die ziek worden naar de huisarts te gaan en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te raadplegen.

Dinsdag waarschuwde AH dat kilozakken blauwe bessen uit het vriesvak van het huismerk besmet zijn geraakt met hepatitis A. De supermarktketen heeft de producten teruggeroepen. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen.

Hoeveel mensen de zakken hebben gekocht, weet de woordvoerster niet. Het gaat om zeker 120.000 klanten die de zakken online hebben gekocht en persoonlijk zijn geïnformeerd door AH, onder wie 8000 klanten in België. In België heeft moederbedrijf Ahold Delhaize ook AH-filialen en locaties van supermarktketen Delhaize.

Ongeveer 2000 mensen met vragen hebben contact opgenomen met AH. Volgens de woordvoerster willen zij vooral weten wat ze moeten doen als ze zich ziek gaan voelen en of ze hun aankoopbedrag kunnen terugkrijgen.

Eerder werd bekend dat de besmette bessen uit Polen komen. De woordvoerster meldt dat nog onderzoek wordt gedaan naar hoe het fruit besmet is geraakt. Als dit bekend is, kijkt AH naar eventuele maatregelen tegen deze leverancier, aldus de zegsvrouw. Ze weet niet wanneer de bevindingen bekend zijn.

Hepatitis A is een leverontsteking die volgens het RIVM vooral bij kinderen voorkomt. Ook volwassenen kunnen het krijgen. Mensen die besmet zijn geraakt met het virus kunnen last krijgen van vermoeidheid, lichte koorts, pijn in de bovenbuik, misselijkheid en geelzucht. De meeste mensen zijn niet langer dan zes weken ziek.