Duitse regering geeft militairen bevoegdheid drones neer te halen

Verdachte of gevaarlijke drones worden al bestookt door apparatuur om de signalen van drones te verstoren en ze buiten werking te stellen. Maar sommige drones zijn inmiddels resistent tegen die signalen. De Duitse regering vreest dat terroristen, criminelen en buitenlandse mogendheden steeds vaker hun doeleinden met drones proberen te bereiken. Er zijn bijvoorbeeld meldingen geweest van onbekende drones boven kazernes, in het bijzonder kazernes waar Oekraïners getraind worden. De Duitse autoriteiten verdenken Rusland daarachter te zitten.

Het gaat vaak om drones die niet aan particulieren verkocht worden en mogelijk gestuurd worden door een buitenlandse militaire organisatie. De nieuwe regelgeving is voor de militairen een aanzienlijke uitbreiding van de bevoegdheden. In de huidige voorschriften staat dat ze alleen het vuur mogen openen op vijandelijke toestellen in de lucht en dat onder bepaalde voorwaarden.