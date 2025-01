Dierenbescherming blij met aanpak Wiersma, kritisch op transport

Wiersma meldde woensdagochtend in een Kamerbrief dat er vooralsnog geen signalen zijn dat MKZ ook in Nederland voorkomt. De NVWA doet onderzoek bij 150 bedrijven die recent vee hebben gekocht in Brandenburg, de Duitse deelstaat waar de ziekte vorige week werd vastgesteld. De bewindsvrouw koopt preventief 100.000 vaccins in, die binnen zes dagen beschikbaar kunnen zijn.

„We zijn hier ontzettend van geschrokken”, aldus de Dierenbescherming. „Je hoopt dat MKZ iets uit het verleden is, maar je ziet wat er kan gebeuren en we hopen dat de uitbraak beperkt blijft en we niet aan de vooravond staan van een nieuwe crisis”, zegt de woordvoerder verwijzend naar een grote MKZ-uitbraak in Nederland in 2001.

De Dierenbescherming wil dat langeafstandsritten van kalveren aan banden worden gelegd. „In ieder geval op de korte termijn, met deze uitbraak, maar ook op langere, structurele termijn moet er echt kritisch naar worden gekeken. Met een besmetting over langere afstand wordt de crisis alleen maar groter.” Daarnaast zijn de transporten volgens de woordvoerder slecht voor dierenwelzijn.

De organisatie is blij met de aanpak en alertheid van minister Wiersma. „We hebben echter in de vorige MKZ-crisis (in 2001, red.) gezien dat één brandhaard tot meerdere kan leiden”, zegt de woordvoerder. „Gezien de intensiteit van de veehouderij in Nederland zouden we kunnen betwijfelen of 100.000 vaccins genoeg zijn. Nederland telt circa 1 miljoen vleeskalveren.”