Amsterdam trekt extra geld uit voor kwetsbare ongedocumenteerden

In Amsterdam wonen 15.000 mensen zonder papieren, schat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). „Doordat deze groep minder makkelijk toegang heeft tot basale voorzieningen zoals voedselhulp en medische hulp, bevinden zij zich vaak in kwetsbare situaties”, zegt wethouder Rutger Groot Wassink. „Het is belangrijk om extra te investeren in deze groep zodat zij stappen kunnen zetten naar een stabiel bestaan.”

De gemeente werkt samen met onder meer het Rode Kruis, Human Aid Now en het Landelijk Fondsenoverleg. Sinds 2020 werken ze aan voedselhulp. Dat wordt uitgebreid naar onder meer hulp met huisvesting, gezondheid en zorg en andere voorzieningen. Dat moet zorgen voor „een stabiele situatie” waarin mensen zonder geldige verblijfsvergunning „niet meer afhankelijk zijn van voedselhulp”.