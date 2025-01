Boerenbranche hamert op voorzichtigheid na Kamerbrief Wiersma

Land- en tuinbouworganisatie LTO spreekt van een „belangrijk bericht in deze spannende tijd”. Maar de organisatie wil nog niet spreken van „goed nieuws”. Dat is te voorbarig, zegt een woordvoerster, die benadrukt dat voorzichtigheid geboden blijft.

Farmers Defence Force (FDF) is hoopvoller en durft de term „goed nieuws” wel in de mond te nemen. Branchevereniging Vee&Logistiek Nederland spreekt van „hoopvol nieuws”. „Maar voorzichtigheid blijft geboden, want alle onderzoeken zijn nog niet afgerond”, waarschuwt voorzitter Helma Lodders. „Onze oproep om voorzorgsmaatregelen te volgen, blijft staan.”

Er zouden 3600 kalveren uit het besmette gebied in Duitsland naar Nederland zijn gebracht. De NVWA doet onderzoek naar eventuele besmettingen in Nederland. Minister Femke Wiersma (Landbouw) schreef woensdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer dat er vooralsnog geen signalen zijn dat de zeer besmettelijke veeziekte ook al in Nederland is.

Ook schreef Wiersma dat er preventief 100.000 vaccins zijn besteld, die binnen zes dagen beschikbaar kunnen zijn. De LTO staat achter het besluit van preventieve inkoop, zegt de woordvoerster. Maar ze benadrukt dat de LTO het belangrijk vindt dat eerst met de sector overlegd wordt voordat er daadwerkelijk tot vaccineren wordt overgegaan. Op dit moment is van zo’n situatie geen sprake, aldus de LTO.

FDF is voorstander van vaccineren. „Ruimen is geen optie”, zegt voorzitter Mark van den Oever. „Als ik moet kiezen tussen vaccineren of ruimen, dan kies ik voor inenten.” Ook Lodders prijst minister Wiersma voor de bestelling. „De minister neemt haar verantwoordelijkheid door vaccins te bestellen. Ik zwaai haar lof toe, want ze is hier adequaat mee bezig.”