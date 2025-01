Verdachte schietpartijen IJsselmonde beroept zich op zwijgrecht

De man wordt verdacht van drievoudige moord, dan wel doodslag en het bezit van een vuurwapen. Hij werd donderdag 2 januari rond 23.15 uur na een klopjacht opgepakt op het balkon van een woning aan de Emelissedijk. Eerder die dag was voor de derde keer in twee weken tijd een man op straat in die omgeving neergeschoten. De andere schietincidenten waren op 21 en 28 december. De dodelijke slachtoffers waren mannen van 58, 63 en 81 jaar en lijken willekeurig te zijn gekozen. Twee van hen zijn in het hoofd geschoten.

De man zit niet langer in volledige beperkingen, maar zijn advocaat wil desondanks niet meer kwijt over bijvoorbeeld het motief. „Het is niet in het belang van mijn cliënt om daar meer inhoudelijk op in te gaan”, zegt de advocaat. Hij weet nog niet of zijn cliënt donderdag naar de besloten zitting van de raadkamer komt. „Hij heeft het recht om te verschijnen, maar het is een vrije keuze van de verdachte om wel of niet te gaan.” De rechters kunnen zijn voorarrest met maximaal negentig dagen verlengen. Daarna moet de strafzaak voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank komen.

De 20-jarige medeverdachte uit Amsterdam stond dinsdag voor de raadkamer en blijft negentig dagen in voorarrest. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat de Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij het leveren van het gebruikte wapen en munitie aan de 24-jarige hoofdverdachte. De man uit Amsterdam werd op maandag 30 december opgepakt, na de eerste twee dodelijke schietincidenten.

Op 21 december rond 22.00 uur werd het 63-jarige slachtoffer zwaargewond aangetroffen op de Reyerdijk. De man wandelde over het fietspad. Hij overleed enkele dagen later. Op 28 december, op vrijwel hetzelfde tijdstip, werd op het Roelantpad de 58-jarige man neergeschoten. Hij was onderweg naar huis. De man overleed diezelfde avond. Donderdagochtend 2 januari, rond 10.00 uur, werd op de Bommelerwaard de 81-jarige man neergeschoten. Ook hij liep naar huis. Hij overleed dezelfde avond, kort voor de aanhouding van de vermeende schutter.