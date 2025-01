LTO: brief Wiersma belangrijk bericht, maar nog geen goed nieuws

Er zouden 3600 kalveren uit het besmette gebied in Duitsland naar Nederland zijn gebracht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar eventuele besmettingen in Nederland. Minister Femke Wiersma (Landbouw) schreef woensdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer dat er vooralsnog geen signalen zijn dat de zeer besmettelijke veeziekte ook al in Nederland is.

Ook schreef Wiersma dat er preventief 100.000 vaccins zijn besteld, die binnen zes dagen beschikbaar kunnen zijn. De LTO staat achter het besluit van preventieve inkoop, zegt de woordvoerster. Maar ze benadrukt dat de LTO het belangrijk vindt dat eerst met de sector overlegd wordt voordat er daadwerkelijk tot vaccineren wordt overgegaan.