„Weer een enorme Russische aanval. Het is midden in de winter en het Russische doelwit blijft hetzelfde: onze energiesector”, reageerde president Volodymyr Zelensky op sociale media.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat met „hoge precisie” een aanval is uitgevoerd op de energiesector in het buurland. De stroomvoorziening zou worden gebruikt om het Oekraïense „militair-industriële complex te ondersteunen”.

Rusland zegt dat alle doelen zijn geraakt, maar volgens de Oekraïense luchtmacht zijn 30 raketten en 47 drones neergehaald. Oekraïne had een dag eerder op grote schaal fabrieken en andere doelen in het buurland bestookt. Die lagen in sommige gevallen honderden kilometers van het front.