COA ziet steun in kritisch inspectierapport over Ter Apel

Asielzoekers verblijven veel langer dan de bedoeling is in de aanmeldlocatie en dat heeft een „nadelige invloed op het mentale en fysieke welzijn van bewoners”. Voor minderjarigen is er daarbij onder andere „geen echt onderwijs, te weinig privacy en nauwelijks speelruimte”. Deze conclusie volgt op eerdere alarmerende brieven die de Inspectie J&V naar het kabinet stuurde over de situatie in Ter Apel. Zo werd eind 2023 al geconcludeerd dat de situatie onhoudbaar en onveilig is. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde meermaals.

Het COA heeft daarop veiligheidsmaatregelen genomen. Het voorterrein is door de gemeente Westerwolde uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. De politie houdt er regelmatig controles en er is meer toezicht op mensensmokkel en mensenhandel, aldus het opvangorgaan. Overlastgevende asielzoekers worden op een apart gedeelte opgevangen en een team begeleidt deze groep intensiever.

De Inspectie J&V concludeert echter dat de veiligheid nog steeds niet op orde is. Het COA deelt die zorgen en „wil ook graag dat de situatie in Ter Apel verder verbetert, maar door een tekort aan opvangplekken in het land en een gebrek aan uitstroom van statushouders zitten alle opvanglocaties nagenoeg 100 procent vol”.