Parool-hoofdredacteur Kamilla Leupen wordt baas nieuwsmedia DPG

Leupen legt haar werk als hoofdredacteur in maart neer. Ze werkt sinds 1999 bij de Amsterdamse krant en was sinds 2021 hoofdredacteur. Binnenkort wordt een opvolgingsprocedure gestart.

„Na tien jaar in de hoofdredactie van Het Parool, waarvan de laatste vier jaar als hoofdredacteur, verheug ik me om in een andere rol, maar met een groot journalistiek hart, samen met de redacties de verdere digitalisering en ontwikkeling van vier prachtige titels vorm te geven”, zegt Leupen.

Van Gruijthuijsen vindt het „na 28 jaar werken in hoofdredacties en directies bij Het Parool, ANP, Wegener en DPG Media en met bijna 65 jaar op de teller” tijd om zijn leven „iets anders” in te richten, schrijft hij. „Maar wat heb ik ervan genoten.”