Buienalarm wil gesprek met advertentiediensten over gebruik data

Bestuursvoorzitter René Westening van Infoplaza, het bedrijf achter Buienalarm, noemt de praktijken „zeer onwenselijk”. Buienalarm gebruikt de gps-gegevens van gebruikers om ze te waarschuwen voor naderende buien. „We hebben de locatie-informatie nodig om te weten of je in Leeuwarden of Den Haag bent, om een bericht te sturen dat het over 5 minuten gaat regenen”, zegt Westening. Volgens hem is de locatie van een gebruiker ongeveer tot op een kilometer nauwkeurig te zien. „Maar als je de informatie stapelt en koppelt aan andere gegevens, kun je best op zoek gaan naar het individu.”

Westening wil ook contact leggen met andere appbedrijven, om te kijken of ze samen kunnen optrekken. „We zijn elkaars concurrent, maar we hebben elkaar ook nodig. Het is duidelijk dat dit niet kan. Hoe gaan we dit met elkaar dichtlopen?”