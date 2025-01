Linkse oppositie wil beter antwoord van kabinet op frauderapport

In een Kamerdebat over het enquêterapport, dat bijna een jaar geleden verscheen, richtte Dijk zijn pijlen met name op NSC. De partij van Pieter Omtzigt, die veel van zijn populariteit te danken heeft aan de vasthoudendheid waarmee hij het schandaal rond de kinderopvangtoeslag hielp blootleggen, was met vier bewindspersonen vertegenwoordigd.

Dijk wees erop dat vrijwel de hele Kamer, ook de fractie van NSC, vorig voorjaar de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie omarmde. „Het is ongekend dat u hier gewoon uw eigen plan trekt”, hield de SP’er de kabinetsleden voor. „Het is een schoffering van de gedupeerde ouders, van de enquêtecommissie én van de Tweede Kamer.”

Ook Luc Stultiens van GroenLinks-PvdA hekelde de „slappe reactie” van het kabinet op het enquêterapport. Hij put daaruit geen vertrouwen dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen, terwijl de commissie onder meer concludeerde dat een volgend toeslagenschandaal „morgen weer kan gebeuren”. Dit schandaal werd nu juist veroorzaakt doordat dergelijke waarschuwingen jarenlang stelselmatig werden genegeerd, bracht Stultiens in herinnering.

Aanbevelingen die het kabinet weigert over te nemen zijn bijvoorbeeld het recht op persoonlijk contact met de overheid en meer investeringen in de rechtsbescherming van burgers, bijvoorbeeld door de sociale advocatuur en privacywaakhond AP te versterken. De oppositiepartijen missen daarnaast aandacht in de kabinetsreactie voor de harde conclusies die de commissie trok over discriminatie door de overheid.