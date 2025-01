Onderzoekscentrum OFDT ging in een rapport in 2022 nog uit van 600.000 cocaïnegebruikers in Frankrijk. Het gebruik van de drug zou sindsdien explosief zijn toegenomen.

Daarbij speelt een aantal factoren een rol. Zo zou de productie zijn gestegen en verandert het imago van cocaïne, dat als „minder gevaarlijk” zou worden gezien dan twintig jaar geleden. Een OFDT-bestuurder zegt dat mensen de drug ook op werk gebruiken om met een hoge werkdruk te kunnen omgaan.

De Franse autoriteiten proberen ondertussen de drugs van de straat te krijgen. Ze namen in 2023 ruim 23 ton cocaïne in beslag. Dat was in 2010 nog ruim 4 ton. In de eerste elf maanden van 2024 is zeker 47 ton cocaïne onderschept.