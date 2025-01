Aangehouden president Zuid-Korea zwijgt tijdens verhoor

Yoon is de eerste zittende president van het land die is gearresteerd. Hij riep vorige maand kortstondig de militaire noodtoestand uit. Dat leidde tot zijn schorsing door het parlement. Daarnaast wordt strafrechtelijk onderzocht of hij zich schuldig heeft gemaakt aan een opstand tegen de staat. Dat kan worden bestraft met de doodstraf.

De geschorste president weigerde de afgelopen tijd om zich te laten verhoren en verschanste zich in zijn residentie. Lijfwachten gebruikten onder meer prikkeldraad om het gebouw in een fort te veranderen. Yoon gaf zich uiteindelijk over toen een politiemacht oprukte naar zijn woning.

Yoon zegt in een verklaring dat hij alleen is meegegaan om bloedvergieten te voorkomen. Hij noemt het onderzoek illegaal. De autoriteiten hebben nu 48 uur de tijd om de politicus te verhoren. Daarna moeten ze toestemming vragen om zijn voorarrest te verlengen of hem vrijlaten.