Mulier Instituut: steeds minder Nederlanders zwemmen

Mensen die zwemmen, doen dat het vaakst in een overdekt zwembad. Gemiddeld gaan zwemmers acht keer per jaar het water in, aldus het instituut dat onderzoek doet naar sport en bewegen.

Het merendeel van de mensen zegt verder dat een zwembad een basisvoorziening moet zijn in een gemeente. Een zwembad is volgens hen vooral belangrijk voor de zwemvaardigheid van kinderen.

Verder valt op dat minder mensen zwemdiploma C nodig vinden om veilig te zwemmen. In 2017 vond nog 21 procent van de mensen dat diploma nodig, nu is dat nog 14 procent. Een derde van de mensen vindt dat een A-diploma genoeg is om veilig te zwemmen. Dat was 27 procent in 2017.

Volgens de Nationale Norm Zwemveiligheid is zwemdiploma C nodig om veilig te kunnen zwemmen. Mensen die dat diploma behalen, laten volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid zien dat ze op een veilige manier kunnen bewegen in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming, zoals recreatieplassen en bredere sloten en vaarten.

Bij het examen voor het C-diploma moeten zwemmers bijvoorbeeld door een gat onder water zwemmen, dat op 6 meter van de kant hangt. Ook moeten ze een schoolslag en een rugslag van 75 meter doen. Sommige onderdelen moeten, net als bij de examens voor diploma’s A en B, met kleding aan worden gedaan.