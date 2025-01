Japan ontving opnieuw meer toeristen aan het einde van recordjaar

Het vorige maandrecord werd gevestigd in november, toen bijna 3,2 miljoen mensen Japan bezochten. Ook toen werd het record uit oktober verbroken. Met de decembercijfers komt het totale aantal toeristen dat Japan vorig jaar bezocht uit op bijna 36,9 miljoen. Dat is flink meer dan het vorige record van 31,9 miljoen bezoekers in 2019. Het toerisme werd onder meer aangewakkerd door de zwakkere yen, waardoor reizen naar het Aziatische land betaalbaarder zijn geworden.

Tegelijkertijd klinkt er in Japan ook kritiek op de grote stromen toeristen. Zo zijn bezienswaardigheden en andere attracties te druk om te bezoeken en is er amper ruimte in het openbaar vervoer. Eerder werd het aantal bezoekers dat afgelopen zomer de beroemde berg Fuji mocht beklimmen al beperkt om daarmee de drukte en zwerfafval te verminderen. Ook wordt gepleit voor hogere prijzen van bijvoorbeeld tickets van bezienswaardigheden voor buitenlandse toeristen.