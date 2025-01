Thuisbezorgd-eigenaar bij stijgers op Damrak na adviesverhoging

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 887,92 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 821,18 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen steeg 0,7 procent, na een onverwachte daling van de Britse inflatie in december.

Naast de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken wordt ook gelet op het inflatiecijfer van de Verenigde Staten over december. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Federal Reserve voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente.

ASML verloor 0,4 procent, na een verdere aanscherping van de export van productieapparatuur voor chips. Volgens minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) gaat het om „een zeer beperkt aantal technologieën en goederen”. Het betreft onder meer specifieke meet- en inspectieapparatuur. Slechts een klein aantal bedrijven in Nederland is actief op dit gebied. Het gaat onder meer om ASML en ASMI. De nieuwe exportcontrolemaatregel wordt op 1 april van kracht. ASMI en Besi wonnen 0,3 procent.

Verzekeraar NN Group (min 0,6 procent) was de grootste daler in de AEX, na een verkoopadvies door Kepler Cheuvreux. Branchegenoot Aegon ging aan kop, met een plus van 1,9 procent. In de MidKap daalde Air France-KLM 0,2 procent. De kenners van de Britse bank Barclays verlaagden het beleggingsadvies voor de luchtvaartcombinatie naar verkopen.

Envipco bleef onveranderd. Twee leden van de familie Bouri hebben een belang van bijna 14 procent in de fabrikant van statiegeldmachines verkocht.

De euro noteerde op 1,0301 dollar, tegen 1,0289 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 77,92 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 80,22 dollar per vat.