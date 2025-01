Betaalbedrijf Klearly haalt 6 miljoen op voor Europese expansie

Klearly is op dit moment actief in Nederland, Duitsland en België. Welke landen daarbij komen, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder wordt in ieder geval gekeken naar de grotere markten in Europa. „De investeringsronde is net afgelopen, dus daar moeten nog afspraken over worden gemaakt”, laat hij weten.

Klearly werd opgericht in 2022. De technologie die de onderneming aanbiedt, maakt het mogelijk om ieder apparaat in te zetten als pinapparaat, bijvoorbeeld ook telefoons. Sinds de lancering van de app in 2023 hebben 4000 gebruikers zich volgens Klearly aangemeld.

Hoeveel het bedrijf waard is na de nieuwe investeringsronde, wil de zegsman niet zeggen. In aanloop naar de lancering wist het bedrijf al 2,1 miljoen euro op te halen bij investeerders.