Yonhap: Zuid-Koreaanse autoriteiten betreden residentie president

Het is erg druk bij de ambtswoning in Seoul, waar Yoon zich al wekenlang verschanst. Volgens Yonhap zijn 6500 aanhangers van Yoon ter plaatse en is de politie uitgerukt met 3000 medewerkers.

Het CIO probeerde Yoon begin januari al aan te houden, maar werd toen tegengehouden door Yoons beveiligers en aanhangers. Waarnemend president Choi Sang-mok had de betrokken instanties eerder deze week verzocht geen geweld te gebruiken bij de uitvoering van het arrestatiebevel. Over de nieuwe arrestatiepoging zei hij dat de situatie „een cruciaal moment is voor het handhaven van de orde en de rechtsstaat in Zuid-Korea”.

Yoon ligt zwaar onder vuur sinds hij de noodtoestand uitriep om de oppositie buitenspel te zetten. Hij trok de maatregel na zes uur weer in onder druk van het parlement, dat hem vervolgens met een motie van afzetting schorste. Een Constitutioneel Hof moet in de eerste helft van dit jaar beslissen of Yoon moet vertrekken of mag aanblijven. Yoon wil zelf niet aftreden en heeft gezegd „te vechten tot het einde”.