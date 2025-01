Investeringen in Nederlandse start-ups bijna een kwart omhoog

De onderzoekers telden 342 investeringen waarover door bedrijven zelf is gepubliceerd. Dat waren er 18 procent minder dan in 2023. Wel was er met de deals meer geld gemoeid. De grootste deal betrof onlinesupermarkt Picnic die in het eerste kwartaal van vorig jaar 355 miljoen euro ophaalde. Andere bedrijven die injecties kregen van 100 miljoen euro of meer waren DataSnipper, Mews en Nearfield Instruments.

Het valt wel op dat de cijfers over de laatste maanden van het jaar zwakker uitpakten. In het vierde kwartaal werd 416 miljoen euro geïnvesteerd, ruim een kwart minder dan een jaar eerder.

Na de „goede start” begin vorig jaar dacht directeur Thomas Mensink van Golden Egg Check, dat ook bij het onderzoek betrokken was, eigenlijk dat de cijfers nog hoger zouden uitpakken. „Dat was helaas niet het geval. Veel start-ups hebben meer moeite om vervolgrondes aan te trekken, investeerders moeten vaak bijspringen met extra kapitaal en hebben zelf ook meer tijd nodig om nieuwe fondsen op te halen. Er zijn dus nog veel uitdagingen.”