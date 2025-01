Techbedrijven zakken op Wall Street in aanloop naar cijferseizoen

Veel koersen schommelden de hele dag tussen winst en verlies. Aandelen kregen aanvankelijk een boost door een rapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid, waaruit bleek dat de producentenprijsindex in december minder steeg dan verwacht. Dat rapport had echter weinig invloed op de verwachtingen over het rentebeleid van de Federal Reserve voor dit jaar.

Even later nam de onzekerheid bij beleggers toch weer toe. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over december bekendgemaakt. Dat cijfer speelt wel een belangrijke rol bij het rentebeleid. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de centrale bank voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente.

Techgraadmeter Nasdaq leverde uiteindelijk 0,2 procent in op 19.044,39 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5842,91 punten. De bekende Dow-Jonesindex ging 0,5 procent hoger de handel uit op 42.518,28 punten.

Amazon en Apple verloren tot 0,5 procent. De twee hebben dinsdag wel met succes een Britse rechtszaak afgewend over vermeende samenzwering tussen de techconcerns. Een consumentenrechtdeskundige beschuldigde de bedrijven ervan dat ze samenspanden om wederverkopers van nieuwe Apple-producten van Amazons website te verwijderen. Maar een tribunaal oordeelde dat de zaak niet kan doorgaan omdat de deskundige niet aan de voorwaarden zou voldoen om als eisende partij op te treden.

Ook Meta, dat ruim 2 procent verloor, was in het nieuws. Het moederbedrijf van Facebook is volgens persbureau Bloomberg van plan duizenden slecht presterende werknemers te ontslaan met de bedoeling hun posities dit jaar opnieuw in te vullen. Het persbureau las dat in een interne memo van topman Mark Zuckerberg aan het personeel. Daarin merkte Zuckerberg ook op dat het bedrijf „een royale ontslagvergoeding zou bieden”.

US Steel won 0,4 procent. Het Amerikaanse staalbedrijf Cleveland-Cliffs overweegt een concurrerend bod uit te brengen op zijn branchegenoot, die een overnamedoelwit is van het Japanse Nippon Steel.