LTO beperkt afvaardiging naar landbouwbeurs Berlijn om MKZ

De organisatie vroeg boeren hun bezoek aan de Grüne Woche „op slechts 20 kilometer van de eerste MKZ-haard” eerder al te heroverwegen. Dinsdag besliste landbouwminister Femke Wiersma eveneens om de grote beurs in Duitsland te mijden. Meerdere provinciebestuurders hebben ook al afgezegd, net als BBB-Kamerleden Caroline van der Plas en Cor Pierik.

Toch blijft LTO niet helemaal thuis. Volgens de organisatie is het voor bestuurders van plantaardige sectoren en overige niet-MKZ-gevoelige onderdelen van de landbouw niet nodig om de voorzorgsmaatregelen te hanteren. Ook voorzitter Ger Koopmans zal naar Berlijn gaan om daar de Nederlandse land- en tuinbouw te vertegenwoordigen. LTO laat verder weten dat er binnen het bestuur afspraken zijn gemaakt over de bemensing van het landelijke crisisteam, mocht er donderdag of vrijdag onverhoopt een besmetting in Nederland optreden.