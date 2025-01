Minister Veldkamp roept zaakgelastigde Venezuela op het matje

Veldkamp laat in een reactie weten dat er zeker een tegenreactie komt. „We beraden ons nu, ook samen met EU-partners, op hoe die tegenreactie eruit komt te zien.”

Venezuela is ontstemd over de „vijandige” reactie van Nederland op de herverkiezing van president Nicolás Maduro. Ook Frankrijk en Italië mogen net als Nederland nog maar drie diplomaten in het land hebben. Daarnaast wordt de bewegingsvrijheid van de overgebleven diplomaten beperkt.

„Dit kent geen pas. Dit is een escalatie van Maduro, maakt dialoog nog ingewikkelder”, aldus de minister die de stap betreurt. „Ook zullen we in EU-verband oproepen tot gezamenlijke actie. We zullen met onze EU-partners kijken wat dit voor de relaties betekent.” De EU-lidstaten hebben vorige week nog de sancties tegen Venezuela verlengd en uitgebreid.

De Venezolaanse oppositieleider Edmundo González Urrutia verbleef vorige zomer meer dan een maand in de Nederlandse residentie in de hoofdstad Caracas. Dat gebeurde op het dringende verzoek van González die vreesde voor vervolging. Na een maand vertrok de oppositieleider naar Spanje waar hij politiek asiel kreeg.