Urker zangeres pleit in petitie voor antisemitismewet

Een petitie met die strekking werd dinsdag aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid in de hal van het Tweede Kamergebouw.

Initiatiefneemster was de Urkse zangeres Geke van der Sloot. Het Auschwitzcomité en Christenen voor Israël steunen haar petitie.

Veel slachtoffers van antisemitisme ervaren het doen van aangifte nu als zinloos, omdat de politie aangeeft er weinig mee te kunnen, zei Van der Sloot bij de petitie-overhandiging. „Antisemitisme moet dus duidelijk bestraft worden.”

Van der Sloot wil verder meer aandacht voor de Holocaust in het onderwijs. „Voorkomen moet worden dat Joden, uitgerekend in het jaar waarin Nederland herdenkt dat er 80 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, in dezelfde angst moet leven als toen”, zei Van der Sloot.

De zangeres luisterde de petitie-overhandiging op door ten overstaan van de commissieleden twee liederen ten gehore te brengen, ondersteund met een handvol zangertjes van haar zangschool Geke’s Tiental. Het eerste, “Anne Frank”, is in 1967 geschreven door Peter Koelewijn, maar nooit uitgebracht; volgens Van der Sloot omdat het als te beladen werd beschouwd. De zangeres, die het lied ook uitbracht op een single, wilde die beladenheid doorbreken. „Anne Frank, Anne Frank, men moet weten, nooit vergeten wat gebeurde met Anne Frank!”, schalde het dinsdagmiddag door de Statenpassage.

Het tweede, “Waar zijn ze gebleven de joden van ons Amsterdam?” is in 1947 geschreven door Hans Krieg, een Joodse Holocaust-overlever. Het lied werd bijna een kwart eeuw later herontdekt door een onderzoekster van de Hollandse Schouwburg, maar nooit op cd uitgebracht.

Om de boodschap van de petitie te ondersteunen stelde docent levensbeschouwing en Nederlands Tanneke de Mol een aantal handreikingen op voor leerkrachten die de liederen willen gebruiken als lesmateriaal.