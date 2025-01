Tussentijdse rijtoetsen vanaf april tijdelijk geschrapt

Tijdens de coronacrisis konden honderdduizenden rijexamens niet doorgaan, waardoor een ‘stuwmeer’ aan wachtende leerlingen ontstond. Inmiddels is de achterstand deels weggewerkt, maar op sommige plekken is de wachttijd nog steeds vijftien tot twintig weken, schreef Madlener vorige week in een brief aan de Kamer. Als de examinatoren een jaar lang geen tussentijdse toetsen hoeven af te nemen, biedt dat naar verwachting plek voor 75.000 extra rijexamens.

In het debat gingen stemmen op om de maatregel zo kort mogelijk te laten duren. Een „hard gelag”, zei Hester Veltman (VVD) over het schrappen van de toetsen. Ze diende samen met Olger van Dijk (NSC) een motie in waarin ze vraagt om de toetsen uiterlijk 1 juli weer in te voeren op plekken waar de wachttijden kort genoeg zijn. Het doel is een wachttijd van zeven weken.

Het CBR omschrijft een tussentijdse toets als „een soort proefexamen”. Leerlingen kunnen wennen aan de examensituatie en krijgen achteraf tips van de examinator. Als ze bijzondere verrichtingen zoals inparkeren goed genoeg uitvoeren, hoeven ze die niet meer op het echte praktijkexamen te doen.