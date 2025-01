Woning van Rotterdamse ambtenaar vijf keer doelwit van explosies

De ambtenaar is een medewerker van de directie Veiligheid van de gemeente. Bij het huis waar de ambtenaar woont, vonden dit jaar op 1 en 7 januari ontploffingen plaats. Vorig jaar gebeurde dat op 12 augustus, 12 november en 31 december. In oktober 2022 ging bij een naastgelegen woning een explosief af.

„Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat uiterst zorgvuldig wordt afgewogen wat de risico’s zijn van de mogelijke nabijheid van het criminele circuit bij een gemeentelijke medewerker”, stelt Schouten in de brief. „Ook kijken we als werkgever wat deze situatie betekent voor de werkzaamheden van deze medewerker en mogelijke risico’s of kwetsbaarheden.” Waar nodig zijn volgens Schouten „passende maatregelen” genomen. Ook is er aandacht voor de impact van de gebeurtenissen op de medewerker.

In de Meidoornstraat en de buurt eromheen is het toezicht verscherpt, schrijft Schouten verder. Zo is er een mobiele camera-unit geplaatst. Op de parkeerplekken voor de woning zijn betonblokken neergezet, zodat er altijd goed zicht is op het huis. Voor de woning zijn zandzakken gelegd om schade aan buurpanden zoveel mogelijk te voorkomen, mocht er toch weer een explosie plaatsvinden.