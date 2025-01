Onderwijsbond wil estafettestaking tegen bezuinigingen

„Het idee van de estafette is dat er steeds een andere universiteit of hogeschool gaat staken”, legt de bond uit op zijn website. „Hoe deze stakingen eruit gaan zien en wanneer ze plaatsvinden, is nog onduidelijk.”

Onder druk van oppositiepartijen heeft het kabinet de voorgenomen onderwijsbezuinigingen verlaagd met 750 miljoen euro. Daarmee blijft echter nog meer dan een miljard aan bezuinigingen staan. Onder meer op wetenschappelijk onderzoek en internationalisering wordt bezuinigd. Niet alleen het hoger onderwijs moet inleveren. Het kabinet wil ook korten op subsidies die bijvoorbeeld gelijke kansen voor kinderen bevorderen, en op vroegschoolse educatie om jonge kinderen te helpen achterstanden in te lopen.

De verzachting van de onderwijsbezuinigingen was voor het kabinet noodzakelijk om genoeg steun in de Eerste Kamer te vergaren. Uiteindelijk sloot de coalitie er een deal over met CDA, SGP, ChristenUnie en JA21.

In plaats van het onderwijs wordt nu een deel van de bezuinigingen op de zorg afgewenteld. Hoe dat precies zal uitpakken, is nog onduidelijk. Een bezuinigingspakket van 315 miljoen euro op scholing zou zowel medisch specialisten als verpleegkundigen raken. Daarover ontstond al snel grote verontwaardiging binnen de zorgsector. De Tweede Kamer gaf minister Fleur Agema daarop de ruimte om met een andere invulling van de bezuinigingen te komen. Ze zei vorige week dat ze een alternatief had gevonden. Ze wilde daar echter nog niets over kwijt, omdat er nog overleg is over de financiën en ze onrust wil voorkomen.