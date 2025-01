Zeeuwse werkgevers bepleiten groei provincie tot 450.000 inwoners

„Wij zien volop kansen om Zeeland te laten bloeien”, zei voorzitter Eric de Ruijsscher tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Zeeuwse tak van de werkgeversvereniging. „Maar dat kunnen we alleen samen met de overheid en het onderwijs. Door gezamenlijk te investeren in groei maken we Zeeland aantrekkelijker voor inwoners, bedrijven en talenten.”

Volgens VNO-NCW Zeeland kan er door de regeldruk onvoldoende vaart worden gezet achter noodzakelijke ontwikkelingen als woningbouw en het verbeteren van de bereikbaarheid. „Complexe regelgeving houdt groei tegen en versterkt bovendien de krapte op de arbeidsmarkt”, waarschuwt De Ruijsscher. „Bedrijven en de overheid vissen in dezelfde vijver van gespecialiseerd personeel. Daarnaast zijn bij banken en binnenkort ook bij accountants duizenden medewerkers enkel bezig met het controleren van regels.”

Vorige week zei de Zeeuwse commissaris van de Koning Hugo de Jonge in zijn nieuwjaarstoespraak dat de provincie op een verantwoorde wijze moet groeien om te voorkomen dat het voorzieningenniveau verder verslechtert.