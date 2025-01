Kabinet grijpt nog niet in om halflege gasvoorraden

Op 7 januari waren de Nederlandse gasopslagen minder dan 53 procent gevuld, meldt Hermans, „lager dan in vrijwel alle voorgaande jaren”. Dat komt onder meer doordat er meer gas nodig was om elektriciteit op te wekken: er waren veel dagen met weinig zon en weinig wind. Ook kende het einde van vorig jaar veel koude dagen.

Maar het hoge gasverbruik uit de voorraden is niet alleen te verklaren door de lage temperaturen en deze periodes van zogenoemde ‘dunkelflaute’, aldus Hermans. Het grote beroep op gas uit de opslagen heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de prijzen. Het is voor gasleveranciers financieel aantrekkelijker om hun opgeslagen gas in te zetten om aan hun verplichtingen te voldoen dan nieuw gas in te kopen op de groothandelsmarkt. „Want dan zijn zij duurder uit.”

Analyses van onder meer Gasunie Transport Services (GTS) wijzen erop dat er voldoende gas is om deze winter door te komen. Met het oog op de komende winter (van 2025-2026) let het kabinet extra op de ontwikkeling van de gasprijs. Het kabinet stuurt de komende tijd ook regelmatig updates over de gasvoorraden en de pogingen deze voldoende te laten vullen.