Beroep tegen vrijlating vader van dood 4-jarig meisje verworpen

Het dossier bevat volgens de rechtbank op dit moment „te weinig zwaarwegende redenen om hem vast te houden”. Het OM denkt dat de dood van het meisje het gevolg is van een misdrijf. Ze werd dood gevonden in een woning aan de Blokfluit in de Rotterdamse wijk Zevenkamp.

Vorige week kwam de vader vrij. De rechter-commissaris oordeelde dat „ernstige bezwaren om hem nog langer vast te houden ontbraken”. Het OM was het daar niet mee eens en ging in beroep tegen de beslissing.

Wat er zich in de woning, volgens het OM het woonhuis van de vader, heeft afgespeeld is onduidelijk. Naar hoe het meisje om het leven is gekomen wordt onderzoek gedaan. Over het mogelijke motief van de verdachte valt nog niets te zeggen.