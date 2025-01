Wilders wil niet praten over extra geld voor Oekraïne

De leider van de grootste partij maakte zijn prioriteiten duidelijk. „De discussie moet niet gaan over extra geld voor klimaatdoelen of Oekraïne”, zei Geert Wilders (PVV). Hij vindt dat mensen meer geld in hun portemonnee moeten overhouden, nu de inflatie hoog is door onder meer huurstijgingen en hoge energieprijzen.

Dilan Yeşilgöz (VVD) herhaalde dat zij de „hardwerkende Nederlander” beter wil belonen, maar wees er tegelijk op dat het kabinet miljarden in lastenverlichting voor de burger stopt. De partij wil kijken waar de overheid minder geld kan uitgeven. Ze is tegen verhoging van belastingen om plannen te betalen.

Het kabinet moet in de voorjaarsnota geld vinden voor een aantal zaken. Er moet geld worden gevonden voor alternatieven voor de onderwijsbezuinigingen en de geschrapte hogere btw voor cultuur, sport en boeken. Maar er zijn ook tegenvallers. Omdat klimaatdoelen niet worden gehaald, zijn extra maatregelen nodig.

De kleinste coalitiepartner BBB gaf eerder al aan „op basis van modellen het land niet kapot te willen bezuinigen”. En Pieter Omtzigt van NSC wil eerst een „goed inzicht in de staatsfinanciën” voor hij gaat praten. Hij ziet hiaten in de economische modellen waarop de overheid haar financiën baseert. Hij wil in elk geval niet dat de armoede toeneemt of dat de koopkracht achteruitgaat.