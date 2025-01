Patiënt van Fivoor in brief: medeleven met inwoners Den Dolder

De brief is geschreven door een patiënt, die ook de gevoelens en stemming van patiënten om hem heen beschrijft. „Het is geen formele brief aan de buurt”, zegt de woordvoerder. „Maar hij wilde wel zijn medeleven betuigen en laten zien dat hij en anderen in de kliniek niet hetzelfde zijn als de verdachte. We zijn allemaal erg geschrokken van wat er is gebeurd.” De briefschrijver wordt behandeld in een andere kliniek dan de verdachte, op hetzelfde terrein.

De patiënt benadrukt in de brief dat hij ook voor zijn behandeling „nooit in staat zou zijn geweest tot een dergelijke daad”. Hij noemt het afschuwelijk en verschrikkelijk dat de 76-jarige vrouw is gedood. „Het is pijnlijk om te merken dat sommige bewoners denken dat meer cliënten van Fivoor tot zulke daden in staat zouden zijn. Ik kan u verzekeren dat ik, en velen met mij, hard werken aan ons herstel en streven naar een positieve bijdrage aan de samenleving”, schrijft de man verder.