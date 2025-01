Viertal aangehouden voor douanefraude, schade 7,2 miljoen euro

Uit het onderzoek zou blijken dat de mannen naar schatting 380 onjuiste aangiften van invoer hebben gedaan. „Door vermoedelijk opzettelijk een lagere waarde voor de fietsen op te geven bij de Douane, konden zij de verschuldigde invoerrechten en antidumpingheffing aanzienlijk drukken”, legt de FIOD uit.

De woningen van de verdachten en vier bedrijfspanden in Andelst, Rotterdam, Waddinxveen en Zaandam zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op drie woningen, zes auto’s, twee cryptoaccounts, vijf bankrekeningen en contant geld. Dit alles met een geschatte waarde van 9 miljoen euro. Ook heeft de FIOD papieren en digitale administratie in beslag genomen.