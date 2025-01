TU Eindhoven stelt tentamens week uit na cyberaanval

De verwachting is nu dat maandag weer voldoende systemen beschikbaar zijn voor veel werkzaamheden. „Het besluit geeft studenten en docenten helderheid en voldoende tijd om de tentamens voor te bereiden en opdrachten tijdig af te ronden”, motiveert de universiteit het uitstel van de tentamens.

Wie de digitale aanval heeft gepleegd en met welke bedoeling, is nog onbekend. Toen ICT’ers van de universiteit de aanval zaterdagavond hadden ontdekt, hebben ze uit voorzorg het netwerk uit de lucht gehaald. Daardoor konden studenten en medewerkers geen gebruik meer maken van belangrijke zaken als hun mail, wifi, de onlineleeromgeving Canvas en Microsoft Teams. Veel werk aan de TU kwam daardoor stil te liggen.

In een verklaring houdt het crisisteam dat zich bezighoudt met de gevolgen een slag om de arm. „Hoewel de TU/e voldoende vertrouwen heeft in de voortgang van de aanpak van de cyberaanval en het weer in de lucht krijgen van het netwerk, is een opstart nooit risicoloos en kunnen er nog tegenvallers optreden.” Studenten krijgen het advies de website de komende dagen in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.

Op de campus in Eindhoven is dinsdag wel weer wifi beschikbaar. „Het zal naar verwachting nog weken duren voordat alle functionaliteit volledig is hersteld”, voegt de TU eraan toe. De universiteit laat ook een extern onderzoek doen naar de cyberaanval. Dat is gebruikelijk in dit soort gevallen.

Vicevoorzitter van het universiteitsbestuur Patrick Groothuis benadrukt dat „veiligheid en zorgvuldigheid” vooropstaan bij het herstarten van systemen. Hij zegt veel steun te ervaren van andere bedrijven en instellingen in de regio Eindhoven, en ook vanuit politiek Den Haag. Groothuis spreekt van een „uitzonderlijke situatie”, die volgens hem een „enorme impact” heeft op de universiteit.

De TU wil de opgelopen achterstanden in het volgende kwartaal inlopen. Die periode wordt daarom iets „ingedikt”, zegt de vicevoorzitter.