Justitie verwacht geen helderheid over motieven Weski

De officier wees erop dat Weski tot dusver heeft gezwegen en dat het daarom „gissen” is gebleven naar haar „beweegredenen”. „Wij hebben er altijd rekening mee gehouden dat zij mogelijk heeft gehandeld onder druk of dreiging”, aldus de aanklager. „En wij houden daar nog steeds rekening mee.”

Weski is niet de eerste advocaat van Taghi die door bemoeienis met hem strafrechtelijk in de problemen komt. Justitie vervolgde eerder al Taghi’s neef Youssef, die in 2021 maandenlang berichten van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught doorspeelde naar de organisatie. Hij is in 2023 veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf. Youssef T., verklaarde destijds dat hij als „boodschappenjongen” heeft gefungeerd en dat hij tegen zijn zin het criminele web van Taghi is ingezogen. Hij omschreef dat proces als „een sluipend gif”. Er zouden onder meer plannen zijn gemaakt voor een gewelddadige uitbraak uit de zwaarbewaakte gevangenis.

Aangenomen wordt dat T. zich als advocaat heeft gesteld omdat Weski in de ogen van de familie van Taghi niet voldoende meewerkte. Vanaf het moment dat Youssef zich bij de EBI heeft gemeld, wordt Weski niet meer verdacht van het doorspelen van berichten.