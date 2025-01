Noord-Holland: grotere woningbouwprojecten in beschermd landschap

Bij een eerste bespreking in Provinciale Staten tekende zich een meerderheid af voor de conceptplannen. Wel was er de nodige kritiek op de vage voorwaarden om bijvoorbeeld in natuurgebieden woningen neer te zetten. Vorige maand gingen de Statenleden al akkoord met het versoepelen van de regels voor kleinschaliger bouw tot 25 woningen in beschermd landschap, ondanks kritiek van oppositiepartijen en natuurorganisaties.

Bouwplannen moeten de bredere regio dienen en bijdragen aan „de leefbaarheid, vitaliteit en de voorzieningen”. De afname van groen en biodiversiteit moet in principe worden gecompenseerd en er moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid. De provincie stelt geen maximum aan het aantal woningen. Wel is duidelijk dat bouwen in weidevogelgebieden niet wordt toegestaan, en Rommel ziet „ook in de binnenduinrand geen groot project komen”.

De gemeente Alkmaar heeft al een aanvraag ingediend, voor de nieuwe woonwijk Stompetoren-West met in eerste instantie rond de tweehonderd woningen. De dorpsraad van Stompetoren is blij dat daar zicht op is, en denkt dat het open karakter van de omgeving bewaard kan blijven. De gemeente Medemblik is met het plan voor 190 woningen bij het dorp Opperdoes ook een kandidaat, aldus Rommel. Vanuit de Staten klonken naast kritiek ook positieve geluiden over het toestaan van woningbouw voor bijvoorbeeld lokale gezinnen, jongeren of ouderen.

Volgens Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten zijn de meeste van de voorgestelde voorwaarden om te bouwen „boterzacht”. Zij vrezen dat ontwikkelaars massaal plannen gaan indienen waardoor bijzonder landschap dreigt te verdwijnen. Bebouwing bij bijvoorbeeld stolpenlinten, landgoederen en de omgeving van molens en kastelen zou moeten worden uitgesloten, aldus de natuurorganisaties.