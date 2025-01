Britse toezichthouder onderzoekt macht Google

Het onderzoek moet uitwijzen welke impact de positie van Google op de markt voor online zoekopdrachten en advertenties rond zoekopdrachten heeft op Britse consumenten en bedrijven. Meer dan 90 procent van alle zoekopdrachten in het Verenigd Koninkrijk gebeurt via Google. De mededingingsautoriteit van het land gaat onder andere na of Google barrières opwerpt voor nieuwkomers of concurrenten met een vernieuwend product.

De CMA zegt informatie op te vragen bij mededingingsautoriteiten in andere landen die de positie van Google hebben onderzocht. In de Europese Unie is Google vorig jaar aangemerkt als ‘poortwachter’ met zo’n grote marktmacht dat consumenten en ondernemers moeilijk om zijn platforms heen kunnen, waardoor het Amerikaanse bedrijf extra verplichtingen heeft binnen het landenblok. In de Verenigde Staten oordeelde een rechter dat Google een illegaal monopolie heeft. Openbaar aanklagers in de VS pleitten voor het opbreken van het bedrijf achter de zoekmachine, besturingssysteem Android en webbrowser Chrome.