Zeker 11 miljoen euro gestolen via beleggingen in Oost-Nederland

Het gaat om zogenoemde boilerroomfraude, waarbij mensen worden verleid om te beleggen. De crimineel smeedt een vertrouwensband met slachtoffers door onder meer veel contact te onderhouden. Ook is er toegang tot een persoonlijke onlineruimte waar investeringen en rendementen, die „te mooi zijn om waar te zijn”, zichtbaar zijn.

Als het slachtoffer zich wil laten uitbetalen, is het geïnvesteerde geld of crypto verdwenen. Ook bestaat de persoonlijke omgeving niet meer. „Er zijn slachtoffers bekend die meer dan 500.000 euro hebben geïnvesteerd en alles kwijt zijn geraakt. Dat zijn uitschieters, het gemiddelde schadebedrag ligt rond de 15.000 euro”, licht Tom Meurs van het cybercrimeteam toe.

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen hoeveel geld er een jaar eerder buit is gemaakt in het oosten van het land met boilerroomfraude, maar zeker is volgens haar dat mensen steeds vaker op deze manier worden opgelicht. In heel Nederland ging het in 2023 om 31 miljoen euro schade door beleggingsfraude.