Besmette blauwe bessen kwamen uit Polen

Bessen die deel uitmaken van een mix met bijvoorbeeld frambozen en aardbeien in een zak of die in doosjes worden geleverd, zijn niet besmet. Ze komen van een andere leverancier, aldus de winkelketen.

Volgens gezondheidsinstituut RIVM kan hepatitis A „zo licht verlopen dat iemand het niet eens merkt”. Vermoeidheid, lichte koorts, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een gele huid of geel oogwit, colakleurige urine en stopverfkleurige ontlasting kunnen symptomen zijn. „Slechts bij hoge uitzondering ontstaan levensbedreigende complicaties”, schrijft het RIVM.

Volgens het RIVM raken mensen besmet door contact met zieken en door het eten en drinken van voedsel of water „dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat”.

„Er is een duidelijke relatie tussen voedselgerelateerde hepatitis A-virusuitbraken en (persoonlijke) hygiëne bij de voedselproductie en voedselbereiding”, schrijft ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). „Om verspreiding te voorkomen is het daarom noodzakelijk dat personen met hepatitis A geen levensmiddelen hanteren, of aanwezig zijn in ruimten waar levensmiddelen worden gehanteerd.”

De NVWA doet geen onderzoek naar besmetting van blauwe bessen in het algemeen.