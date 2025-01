OM: Weski wisselde ruim 8000 berichten met zoon Taghi

Volgens justitie deelde Weski ook berichten met anderen en ging een aantal hiervan over tegoeden en betalingen in het kader van de georganiseerde drugshandel. Het OM verdenkt Weski van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van Taghi. „Zelfs de boekhouding van de organisatie werd gedeeld en besproken”, aldus de officier van justitie over de criminele communicatie met Weski. De „verwijtbare rol van Weski” is volgens het OM „op pijnlijk duidelijke wijze” naar voren gekomen.

De ex-advocaat heeft volgens justitie van de organisatie een cryptotelefoon gekregen toen zij de verdediging van Taghi op zich nam.

Oudste zoon Faissal zit momenteel vast in Nederland, in augustus 2023 werd hij in Dubai gearresteerd en ongeveer een jaar later uitgeleverd. T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het OM vermoedt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader Ridouan heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019. Het OM benadrukte dat de rol van Weski niets met geweldsmisdrijven te maken heeft.

Ridouan Taghi is begin vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.