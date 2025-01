Waakhond VK slaat alarm over drones bij gevangenissen

Taylor zegt dat met grote regelmaat smokkelwaar wordt afgeleverd bij twee zwaarbeveiligde gevangenissen: HMP Manchester en HMP Long Lartin. Daar zitten onder meer terroristen, moordenaars en topcriminelen.

De toezichthouder waarschuwt dat de autoriteiten feitelijk geen controle hebben over het luchtruim bij de detentiecentra. Bendes maken daar gebruik van door via de lucht wapens, telefoons en drugs af te leveren.

Door de levering van wapen is er een verhoogd risico op gijzelingssituaties of andere vormen van geweld. Er zouden al messen binnenkomen en vuurwapens kunnen volgen.

Gedetineerden hebben allerlei trucs om de smokkelwaar in handen te krijgen. Zo maken ze gaten in gevangenisramen en gebruiken ze gps-apps om de leveringen te coördineren. Ook zou smokkelwaar worden verstopt in ballen gras. Die zijn gecamoufleerd als ze op een grasveld bij de gevangenis vallen.

Het ministerie van Justitie zegt dat de vorige regering het gevangeniswezen in een slechte staat heeft overgedragen. Er zouden al nieuwe maatregelen zijn genomen, zoals meer cameratoezicht en het plaatsen van antidronenetten.