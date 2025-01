Grote vondst oude accu’s in haven Rotterdam, inspectie verbaasd

De lading werd in oktober aangetroffen tijdens acties van de Douane en was op weg vanuit Jamaica en het Amerikaanse territorium Puerto Rico naar India, waar de accu’s verwerkt zouden worden. Volgens de papieren zat er in de containers ongevaarlijk plastic afval en metaalresten, maar het bleek te gaan om gevaarlijk afval. De lading had bovendien geen vergunningen.

„Illegale smokkel van gevaarlijk afval op deze schaal is de inspectie nog niet eerder tegengekomen”, aldus een woordvoerder van de ILT. De inspectie werd ingeschakeld omdat deze gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen en de handhaving van export van afval.

De ILT heeft het verdere transport naar India tegengehouden, uit vrees voor brand tijdens het vervoer. Daardoor staan de containers nu nog altijd in de Rotterdamse haven. Internationale wetgeving schrijft voor dat de loodzuuraccu’s terug moeten naar het land van herkomst. Er wordt samen met de Amerikaanse en Jamaicaanse autoriteiten gezocht naar een oplossing.

De inspectie wijst erop dat loodzuuraccu’s zeer giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij onjuiste of onveilige verwerking kan letsel ontstaan, of kan er milieuschade worden veroorzaakt. „Het was bovendien de vraag of verwerking in India op verantwoorde wijze zou plaatsvinden”, aldus de ILT.