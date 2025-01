Recordaantal downloads Bijbelapp YouVersion

Dat meldt Bobby Gruenewald op de Amerikaanse nieuwssite The Christian Post. Zijn organisatie YouVersion toont in statistieken dat het totaalaantal downloads van de app wereldwijd inmiddels op 877.800.000 zit. YouVersion heeft drie varianten van de app beschikbaar. De reguliere app, voorzien van een roodbruin icoontje waar in Nederland ”Bijbel” op staat, is op 681 miljoen telefoons en andere apparaten geïnstalleerd. In deze app is de Bijbel beschikbaar in 2100 talen. Ook staan er Bijbelleesroosters in en kunnen gebruikers notities maken.

Kinderen

In 2022 kwam YouVersion met de Bible App Lite. Deze app is speciaal ontworpen voor gebieden waar slecht internetbereik is. De Lite-app is offline te gebruiken. Bible App Lite heeft inmiddels 65 miljoen gebruikers, vooral in Afrika en Zuidoost-Azië. Ook heeft YouVersion een Bijbelapp ontwikkeld voor kinderen. Die is sinds de oprichting 129 miljoen keer geïnstalleerd.

Gruenewald, die ook predikant is in de Life.Church in Oklahoma, noemt de Bijbelleesroosters een populaire functie op de app. De leesplannen hebben allerlei thema’s. Voorbeelden in de Nederlandse app zijn ”Zeven misverstanden over Israël” en ”Wat bomen ons kunnen leren over God en Zijn Koninkrijk”.

Favoriet

In de app kunnen gebruikers ook aangeven wat hun favoriete Bijbeltekst is. Bij vijftien landen geeft YouVersion inzicht in die data. In al die landen, behalve Thailand, staat Filippenzen 4:6 bovenaan: „Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” Ook Mattheüs 6:33, „Zoekt eerst het koninkrijk van God”, scoort goed.