Arnhems ziekenhuis zegt afspraken af om computerstoring

Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate heeft last van een grote computerstoring, bevestigde een woordvoerster dinsdagochtend na berichtgeving van Omroep Gelderland. Daarom worden alle afspraken die tot 10.00 uur op de agenda staan, met bijvoorbeeld specialisten of voor een ingreep of onderzoek, afgezegd. Dat is nodig omdat er zonder de computers niet goed met de patiëntendossiers kan worden gewerkt. Spoedeisende hulp en spoedoperaties gaan wel door. Daarvoor kunnen een paar losstaande computers worden gebruikt.