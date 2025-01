Al die games en films; hoe bepaal je wat verantwoord is?

In de vierde aflevering van de podcast Bij ons thuis gaat het over mediaopvoeding, met name over games en films. De vraag die centraal staat is: hoe geef je leiding aan je kind in de mediaopvoeding? Mettie de Braal, moeder van negen kinderen, vindt dat ouders moeten laten zien dat er andere waardevolle tijdsbesteding is dan tijd achter een scherm doorbrengen.

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus in deze aflevering. Luister naar antwoorden op vragen over de christelijke opvoeding.