Begin afzettingsproces president Zuid-Korea meteen geschorst

De volgende zitting staat gepland op donderdag. Het hof waarschuwt dat de zaak dan desnoods zonder Yoon verdergaat. Als hij opnieuw wegblijft, moeten zijn advocaten hem vertegenwoordigen. Het juridische team van Yoon zegt dat de geschorste president nog niet heeft besloten of hij komt. De autoriteiten probeerden hem eerder te arresteren nadat hij herhaaldelijk niet was komen opdagen voor verhoor.

Yoon is als president al geschorst door het parlement. Dat gebeurde nadat hij na onenigheid met de oppositie kortstondig de militaire noodtoestand had uitgeroepen. Het hoogste hof moet nu een definitief besluit nemen over zijn afzetting. Yoon wordt in de tussentijd vervangen door een interim-president.