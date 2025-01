Nutsbedrijf Los Angeles aangeklaagd om watertekort bij branden

In de aanklacht staat dat een waterreservoir leeg was toen de bosbranden bij de chique wijk vorige week uitbraken. Het gaat om het Santa Ynez Reservoir, waar ongeveer 443 miljoen liter water in opgeslagen kan worden. Sommige brandkranen kwamen droog te staan en er waren problemen met de waterdruk. „We hebben het systeem tot het uiterste gedreven”, zei de directeur van het nutsbedrijf vorige week al tegen journalisten.

Het LADWP, het grootste gemeentelijke nutsbedrijf in de Verenigde Staten, heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.

Door de brand in de wijk gingen 5300 huizen en gebouwen in vlammen op, schrijft The Los Angeles Times. Acht mensen kwamen om het leven. Er brandde ongeveer 9600 hectare af, vergelijkbaar met de oppervlakte van de gemeente Utrecht (9900 hectare).